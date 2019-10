Paciente do HC recebe alta, mas segue internado para realizar hemodiálise

Aline Melo

O comerciante Reinaldo Gomes dos Santos, 56 anos, está internado no HC (Hospital de Clínicas) de São Bernardo desde o dia 20 de agosto. Segundo o morador da cidade, ele recebeu alta da equipe médica em 5 de setembro, mas devido à necessidade de realizar hemodiálise e a falta de vagas em clínicas credenciadas, segue internado para passar pelo procedimento.

Santos relatou que, dos cerca de 40 pacientes internados no equipamento municipal e que dependem do serviço de diálise, ao menos 18 estão na mesma situação: já poderiam dar prosseguimento ao tratamento em suas residências. “Tem gente aqui desde julho”, observou. “A gente quer ter alta, tanto para estar com a nossa família quanto para poder desocupar a vaga no leito para quem precisa ser internado. A medicação que tomo aqui posso tomar em casa”, concluiu ao citar, ainda, os riscos de infecção hospitalar.

Questionada, a Prefeitura de São Bernardo informou. por meio de nota, que “diferentemente do exposto pelo paciente, o município possui convênio com duas empresas que realizam o serviço de hemodiálise”. De acordo com o comunicado, atualmente, 364 pacientes estão sendo atendidos pelas prestadoras do serviço. “Por se tratarem de pacientes crônicos, o tratamento é demorado, assim como a oferta de novas vagas. No momento, a administração está em tratativas com as duas clínicas conveniadas para que novos pontos de diálise sejam montados no município”, completou.

A administração municipal ressaltou ainda que a regulação dos postos disponíveis nas clínicas de hemodiálise é feita pelo governo do Estado. “Caso a vaga seja disponibilizada e a equipe médica dê alta ao paciente dos procedimentos no hospital, ele será encaminhado a uma das duas clínicas conveniadas para seguir seu tratamento ambulatorial”, explicou o comunicado.

Por fim, a Prefeitura destacou que o Hospital de Clínicas “está dando todo o suporte necessário ao paciente mencionado”. “Faz parte da conduta do HC manter o paciente internado enquanto realiza o procedimento de hemodiálise”, concluiu a nota.