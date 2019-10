Nascem a Praça e a Casa Erasmo Assumpção

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



08/10/2019 | 07:00



O começo de novembro, após o Feriado de Finados, reserva um momento especial para a memória da cidade de Santo André: a inauguração oficial da Casa Erasmo Assumpção, no mesmo prédio do Ipes (Instituto de Projetos Educacionais e Sociais).

São dois espaços privados, voltados ao social, com um ingrediente a mais: nas proximidades, em Vila Vitória, está nascendo uma praça com o nome de Erasmo Assumpção, justa homenagem a um líder comunitário que se destacou em vários campos, inclusive junto à Sociedade Amigos de Vilas Unidas, a Savu.

O projeto de lei que denomina Praça Erasmo Assumpção tramita na Câmara Municipal, numa iniciativa do vereador Eduardo Leite. O terreno não tinha denominação oficial. Fica na altura do número 106 da Rua Joana D’Arc, na Vila Vitória.

O PATRONO

Erasmo Assumpção (Santo André, 1922-2006) pertence a uma família de esportistas do Grande ABC, de nomes como Paschoalino Assumpção, seu irmão mais velho, e de atletas com Noêmia e Matilde, Miguel e Antonino, que se destacaram esportivamente.

Erasmo também foi futebolista. Em 1941 foi convidado a jogar no time juvenil do São Paulo FC e em 1947 tornou-se profissional pelo Corinthians de Santo André. Casou-se com Joana Scheller, com quem teve cinco filhos: Márcio, Marília, Erasmo Filho, Rogério e Laerte.

INSTITUTO IPES

O Instituto de Projetos Educacionais e Sociais foi fundado em 7 de julho de 2010, à Rua Natividade 60, casa 1, iniciativa de Wilma Maria de Moraes. Entre suas atividades está a preocupação com os direitos da mulher.

Dona Terezinha, hoje com 90 anos, mãe de Wilma, já fazia trabalhos sociais, a exemplo do seu pai, Ignacio Baptista de Arruda Melo, em Altinho, Pernambuco.

A família vive em Santo André desde 1960, quando Euclides Araujo de Moraes, o marido de dona Terezinha e pai de Wilma, veio trabalhar na Pirelli.

A preocupação com o social fez com que o Ipes estimulasse a criação da Casa Erasmo Assumpção, projeto prontamente assumido pelos descendentes, como o professor Erasmo Assumpção Filho.

CASA ERASMO ASSUMPÇÃO

Será aberta com a Festa da Criança Pobre. E entre os demais projetos está o Natal Animal, em parceria com o Ipes.

O projeto é nobre. Em dezembro, animais abandonados ganharão um ‘lar temporário’, que poderá ser definitivo com a adoção e posse responsáveis. O interessado recebe orientação e um gato ou cachorro, com a esperança de ficarem com eles em definitivo.

O que inspirou o projeto Natal Animal foi o amor que Erasmo Assumpção dedicava aos gatos que adotava e cuidava.

SENDO ASSIM...

São muitas informações e ideias. Memória vai aos poucos se inteirando. Houve um tempo em que cada bairro, ou conjunto de bairros, tinha a sociedade amigos. Elas cumpriram, e bem, a missão. Santo André chegou a ter uma federação que abrigava e orientava as SABs. Tempo em que os bairros estavam se formando.

Hoje se conta nos dedos o número de entidades do gênero. Por isso é gratificante saber de projetos com o Ipes e Casa Erasmo Assumpção. Todo sucesso a eles.

Diário há 30 anos...

Domingo, 8 de outubro de 1989 – ano 32; edição nº 7191 Manchete – Batata contaminada adquirida foi ao consumidor. O coordenador de abastecimento da Prefeitura de Santo André, Sérgio Paganini, diz que a vigilância liberou as batatas vendidas na Craisa (Companhia Regional de Abastecimento Integrado). Imprensa – Diário do Grande ABC valoriza as cartas de leitores. A partir daquela data, a diagramação da seção de comentários e análises mudava na página 4. A coluna Palavra do Leitor chegava à página dos editoriais. Para o Diário, a opinião dos leitores é tão importante quanto à sua própria opinião ou a de seus articulistas.

