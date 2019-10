Atrações de Saint Martin, no Caribe, conquistam brasileiros

Redação



07/10/2019 | 13:18

O destino de Saint Martin tem praias de areia branca e água azul turquesa. Essa parte francesa de uma ilha franco-holandesa no Caribe oferece muitas atrações para viajantes que buscam relaxar com muito conforto e rodeados de atrações bacanas.

Divulgação A ilha conta com boas opções de atrações

Atividades variadas em Saint Martin

Segundo Jean-Philippe Pérol, administrador da Cap Amazon Tropical Marketing, que representa o destino no Brasil, a permanência em Saint Martin é maior que nas demais ilhas no Caribe. “A média é de nove noites de estada, contra uma média de sete noites em outros destinos”, disse ele. Isto decorre da ampla oferta de atividades, somando os dois lados da ilha (francês e holandês).

Em relação às atrações, além das 26 praias de Saint Martin, o turista encontra uma sofisticada experiência zen na Rainforest Adventure e Lottery Farm, trilhas na Reserva Natural, passeios de bicicleta elétrica ou pedalinho elétrico, snorkel no Rocher Créole, mergulhos, roteiros de catamarã e até2 saltos acompanhados de para-quedas.

“Eventos de todos os tipos estão preenchendo a agenda durante todo o ano: temporada de Natal, dois carnavais, Heineken Regatta e Poker Run, concertos ao vivo Salsa Festival, Festival de Música Eletrônica”, exemplificou Aida Weinum, da Secretaria de Turismo de Saint Martin. “A vida noturna está crescendo e não conhece baixa temporada. Cassinos e clubes são abertos e sempre há algo acontecendo na ilha”, completou.

