Após dois empates, Cachorrão quer fazer lição de casa contra o Linense

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



06/10/2019 | 07:00



O EC São Bernardo quer aproveitar o fato de jogar em casa para embolar ainda mais a tabela do Grupo A na Copa Paulista. Depois de dois empates por 0 a 0 nas duas primeiras rodadas, o Cachorrão quer desempacar e para isso recebe o Linense, que perdeu as duas partidas que disputou, às 10h, no Estádio 1º de Maio.

técnico Renato Peixe cobra atitude vencedora da sua equipe para dar passo importante dentro da classificação do grupo. “Confronto difícil, as duas equipes têm de somar pontos para seguir entre os primeiros colocados. Mas estamos jogando ao lado do nosso torcedor, dentro do nosso estádio, então temos de entrar forte, ir para cima deles e conquistar os três pontos para dar sequência legal na competição”, comentou o treinador.

Peixe já faz contar para terminar entre os dois primeiros colocados da chave que avançam à semifinal. “Somando os três pontos, vamos terminar a rodada pelo menos em segundo e depois tem todo segundo turno para fazer contas e ver o que precisa para alcançar a classificação”, contabilizou o comandante.