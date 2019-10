Santo André aposta as fichas contra o Mirassol no Interior

Anderson Fattori

06/10/2019



Ainda é apenas a terceira rodada da terceira fase da Copa Paulista, mas após duas derrotas, o Santo André está pressionado. Se não derrotar o Mirassol, hoje, às 10h, no Interior, dificilmente conseguirá avançar às semifinais, mesmo com três partidas por fazer.

O Ramalhão é o lanterna do Grupo B que tem São Caetano e Mirassol na liderança, com quatro pontos cada. A Ferroviária está em terceiro, com três – apenas os dois primeiros colocados avançam à semifinal.

A situação é tão delicada que o técnico José Carlos Palhavan deve fazer mudanças na escalação. O atacante Vitor Vieira, que cumpriu suspensão na goleada por 4 a 0 para o São Caetano, quarta-feira, reaparece entre os titulares no lugar de Léo Apolinário. Outro que deve iniciar jogando é o polivalente Dênis Germano, que havia perdido a posição de titular após lesão. Ele vai assumir a vaga do zagueiro e capitão Magno, que contra o Azulão jogou improvisado na lateral esquerda e recebeu o terceiro cartão amarelo.

Enfrentar o Mirassol no Interior é sempre tarefa das mais complicadas. Não apenas pela força do Leão ao lado dos seus torcedores, mas também pelo forte calor. A previsão é que no momento do confronto a temperatura esteja na casa dos 36 graus. Além disso, o time do Interior está invicto há 12 partidas, acumulando oito vitórias nesta sequência.