Novak Djokovic elimina David Goffin e está na final do Torneio de Tóquio

05/10/2019 | 09:15



Em sua primeira participação no Torneio de Tóquio, o sérvio Novak Djokovic, número um do ranking mundial, garantiu vaga na decisão deste domingo, ao derrotar o belga David Goffin, por 2 sets a 0, neste sábado, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1h29 de jogo.

Esta foi a terceira vitória de Djokovic no torneio, que tem nível de ATP 500. Nas rodadas anteriores, o astro já havia derrotado o francês Lucas Pouille, o japonês Go Soeda e o australiano Alexei Popyrin, sem conceder sets a seus adversários.

Como aconteceu nos jogos anteriores, o sérvio não demonstrou qualquer sinal de dor no ombro esquerdo. Uma lesão no local havia forçado o seu abandono nas oitavas de final do US Open, no mês passado. Ao longo da semana, garantiu que está 100% recuperado do problema físico.

No Japão, o sérvio busca faturar o título para somar pontos no ranking e abrir distância de Rafael Nadal. Vice-líder, o espanhol encostou na briga pela ponta ao se sagrar campeão do US Open.

O rival de Djokovic na decisão do torneio, disputado em quadra dura, será o australiano John Millman, que venceu o norte-americano Reilly Opelka, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/4). Millman, número 80 do mundo, faz grande campanha na capital japonesa, ao derrotar jogadores em melhor colocação no ranking, como o francês Adrian Mannarino (43 do mundo).