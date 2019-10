Após encontro com Bolsonaro, embaixador da UE fala em aprofundar cooperação

04/10/2019 | 17:05



Um dia após apresentar suas credenciais ao presidente Jair Bolsonaro, no Palácio do Planalto, o embaixador da União Europeia no Brasil, Ignacio Ybáñez, demonstrou otimismo em relação ao acordo entre Mercosul e UE.

"A recente assinatura do Acordo de Associação entre a União Europeia e o Mercosul nos oferecerá com o Brasil ainda mais oportunidades e fará com que as nossas relações alcancem um novo patamar", escreveu Ybáñez no Twitter ao compartilhar fotos do evento ao lado do presidente brasileiro.

O embaixador também afirmou que o Brasil e UE devem aprofundar as relações. "Estou convencido que dentro da nossa parceria estratégica, que se iniciou há 12 anos, a União Europeia e o Brasil poderão aprofundar ainda mais os seus laços de cooperação", disse na rede social.

Em setembro, o Parlamento da Áustria rejeitou a validação do acordo comercial entre os blocos, obrigando o governo local a votar contra a proposta perante o Conselho Europeu. Embora ainda possa ser revista, a decisão é encarada como mais um revés à entrada em vigor do acordo, que precisa da aprovação do Parlamento Europeu e de todos os 28 países membros do bloco.

A votação dos parlamentos, no entanto, pode ficar apenas para 2021, após a formalização da assinatura do tratado, que passa por revisão jurídica.