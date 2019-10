Com novas cores, Honda CB 250F Twister 2020 é lançada a partir de R$ 14.990

Leo Alves



04/10/2019 | 12:18

A CB 250F Twister 2020 foi lançada pela Honda nesta semana. Entre as novidades, a motocicleta recebeu novas cores, sendo que algumas são exclusivas para cada versão. Os preços sugeridos são de R$ 14.490 para a versão CBS e de R$ 15.490 para a com freios ABS.

Honda CB 250F Twister: novidades

Equipada com o motor monocilíndrico de 249,5 cm³ de 22,6 cv, a moto está disponível nas cores prata com rodas pretas e vermelha com rodas na mesma cor, para a versão CBS, sendo a primeira exclusiva desta configuração.

Já o modelo ABS só está disponível na cor amarela com rodas em preto. Ambos já estão disponíveis nas concessionárias da marca e contam com garantia de três anos, sem limite de quilometragem.

Na galeria, confira os detalhes das nova linha da motocicleta da Honda.

