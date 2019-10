Miley Cyrus é vista aos beijos com cantor teen duas semanas após término de namoro

04/10/2019 | 10:11



A fila andou - de novo - para Miley Cyrus! Isso porque, após colocar um fim em seu casamento com Liam Hemsworth em agosto e, pouco depois, terminar o namoro com Kaitlynn Carter, a cantora foi flagrada aos beijos com um novo alguém.

De acordo com informações do TMZ, Miley, de 26 anos de idade, foi vista em clima de romance com o cantor Cody Simpson, de 22 anos, de quem é amiga há muito tempo, na tarde da última quinta-feira, dia 3. Ambos estava em um mercadinho localizado em Los Angeles, Estados Unidos, e testemunhas oculares declararam que, enquanto compravam bebidas e sushis, ambos aproveitaram para trocar um beijo rápido.

Logo em seguida, Miley e Cody perceberam que estavam sendo observados e trataram de terminar as compras rapidamente para ir embora. O TMZ ainda afirma que essa não é a primeira vez que os dois cantores foram vistos juntos recentemente e, de quebra, declarou que as primeiras especulações sobre um romance surgiram em 2014. Socorro!

Até agora, nenhum dos dois comentou sobre o assunto, no entanto, é possível afirmar que Miley e Cody são bem próximos. Durante uma entrevista para a GQ Australia, o cantor declarou:

- Miley é uma das minhas melhores amigas e ela me ajuda com algumas dessas coisas de transição - de tentar escapar da sua infância.