Willian Kessley perde The Voice Brasil, ganha contrato de gravadora e Ivete Sangalo quer gravar com ele

04/10/2019 | 10:10



Tony Gordon venceu o The Voice Brasil! Do time de Michel Teló, o cantor acabou conquistando o público e saiu vencedor do reality show musical da TV Globo. Porém, a noite não foi de tristeza para os outros competidores, já que Willian Kessley, do time de Ivete Sangalo, ganhou um contrato com uma gravadora para gravar um álbum!

Por meio de seu Stories, logo após o fim do programa, Veveta, que teve que ser consolada recentemente, fez alguns vídeos para mostrar que o convite havia sido feito ali, na hora, para o músico. Ela ainda aproveitou e brincou que, neste contrato, tem que ter uma cláusula imposta por ela:

- E a minha alegria é grande porque o meu Willian acaba de ser convidado pela gravadora Universal pra gravar o disco dele! Só tem uma cláusula que tem que ser cumprida nesse contrato... tem que gravar comigo, senão não vai gravar com ninguém!

Fofa, né?