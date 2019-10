Bruna Marquezine opina sobre fim de namoro de Kylie Jenner e Travis Scott: Não tenho nem mais esperanças para perder em homens héteros

04/10/2019 | 09:11



Bruna Marquezine mostrou que está cansada das atitudes de homens héteros. No Twitter, a atriz comentou o suposto caso de traição do rapper Travis Scott em seu namoro com Kylie Jenner.

Aii não! Eu já não tenho nem mais esperanças para perder em homens héteros, escreveu a atriz em resposta à uma influenciadora digital chamada Isabela Freitas.

Isabela postou em sua conta algumas imagens que mostrariam, segundo ela, indícios de que Travis estaria se encontrando com uma antiga namorada enquanto ainda se relacionava com Kylie.

Não está fácil, Bru. Dia péssimo para quem acredita no amor, disse a blogueira.

O fim do relacionamento de Kylie e Travis está dando o que falar nesta semana. Os dois, que são pais de Stormi, resolveram dar um tempo no namoro e levantaram suspeitas sobre o que teria motivado o fim da relação.