Noiva de Lucas Lucco perde o bebê após dez semanas de gestação

04/10/2019 | 09:10



Lucas Lucco pegou os seguidores de surpresa na noite da última quinta-feira, dia 3, ao revelar uma notícia bastante triste para ele e sua família. Sua noiva, Lorena Carvalho, perdeu o bebê que eles estavam à espera há cerca de dez semanas.

Nosso querido filhinho permaneceu conosco durante dez semanas. Ouvimos o coraçãozinho e isso nos encheu de alegria. Mas pela vontade de Deus, hoje, não ouvimos mais seus batimentos. É um dia muito triste, mas como eu escrevi, confiamos nos planos do pai celestial. E que assim seja. Obrigado pelo carinho, escreveu ele.

E também agradeceu a noiva:

Obrigada minha amada Lorena por me proporcionar as dez semanas mais felizes da minha vida. A confiança nos planos do nosso pai celestial conforta e traz paz para o meu coração. Com a certeza de que o nosso presente há de chegar em um tempo que não pertence a este mundo, nem a nós... que é somente dele. Te amo e te admiro muito. Estamos juntos no aguardo dos próximos dias perfeitos, dos próximos dias de luta, dos próximos dias de busca.

Lucas e Lorena estão juntos desde 2013 e possuem um relacionamento de idas e vindas. Eles se conheceram no Festival Caldas Country, no interior de Goiás, e já moram juntos desde 2017.