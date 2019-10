Logan e Sandero, irmãos gêmeos com pequenas diferenças

Nilton Valentim



04/10/2019 | 07:27



Pense em dois irmãos gêmeos. Daqueles que parecem iguais. Entretanto, olhando atentamente, algumas diferenças aparecem. Esse é o caso do Sandero e do Logan, ambos da Renault. O Diário testou a versão Zen 1.6 dos dois modelos. O hatch custa R$ 55.490, enquanto o sedã sai por R$ 59.490.

O preço fica na média dos concorrentes diretos, Onix (que ganhou a versão Plus), Ka e até o HB20. A opção pelos irmãos franceses vai do gosto do motorista e da comparação entre a gama de equipamentos oferecidos.

O Sandero, que entre janeiro e setembro vendeu 36.002 unidades, está entre os preferidos dos motoristas de aplicativos. A Uber, embora não revele os números, levantou, a pedido do Diário, que é o segundo modelo em ação nas ruas de São Paulo. Perde apenas para o Onix, da Chevrolet, que coincidentemente é o líder de vendas no País.

O Logan, que também atende bem aos condutores por demanda, emplacou 18.264 unidades nos mesmos nove meses de pesquisa. Ele se diferencia do irmão apenas pelo porta-malas. Comporta 510 litros, enquanto o hatch leva 320 litros de bagagem, sensível diferença, que, no caso dos aplicativos, dá até para se encaixar em uma categoria superior.

Os dois modelos trazem Isofix, direção eletro-hidráulica, ar-condicionado, vidros dianteiros elétricos, travas elétricas, chave canivete e rodas de 15 polegadas, Media Evolution, comando satélite no volante, sensor de estacionamento, ajustes de altura do banco e volante, computador de bordo, alarme, vidros elétricos Stop&Start. Faltou apenas ter roda de liga leve ao invés das calotas.

Os dois modelos chegaram às ruas brasileiras em 2007 e hoje é o Sandero é veículo mais comercializado da marca francesa no País, com mais de 660 mil vendidos.

Na versão 2020, os dois modelos trazem mudança nos para-choques dianteiros e uma nova assinatura luminosa com luzes diurnas de LED, no formato de ‘C’ ao redor dos faróis, que alonga a dianteira e faz com que os modelos sejam reconhecidos à distância. Alinhada com a nova identidade mundial da marca, a nova grade agora traz detalhes cromados, transmitindo elegância.

Cada um dos modelos tem seis versões, com motorização 1.0 e 1.6, com câmbio manual e automático.