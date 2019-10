Festival gastronômico em Socorro reúne especialidades no mês de outubro

Redação



03/10/2019 | 12:18

O festival gastronômico em Socorro, cidade localizada a 132 km da capital paulista, será o primeiro do município. O evento acontecerá durante todo o mês de outubro, ocasião ideal para degustar deliciosos pratos da culinária local. Sob o nome de “Sabores de Socorro”, a festa contará com receitas originais, incluindo o peixe tilápia, típico da região.

Festival gastronômico em Socorro

São oito estabelecimentos que oferecerão menus preparados especialmente para a ocasião. O festival também contará com a participação de Alexandre Galina, ganhador do quadro “Jogo de Panelas” do programa Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga.

Entre os pratos principais estão o famoso risoto a la socorro do Ristorante D’Napoli, a tilápia assada na folha de couve do Restaurante Pedra Bela Vista, a parmegiana de tilápia do Centro de Lazer Pitauá e a tilápia grelhada ao molho de maracujá do Restaurante Pennynsula Dom Raul.

Além disso, o filé de tilápia com molho de bechamel de limão e purê de banana da terra do Lubeck Bar & Restaurante, o filé de tilápia com pele ao molho de café do Restaurante Esposito’s, o ceviche de tilápia da Cachaçaria Santo Mé e o lombo de filé de tilápia grelhado com farinha especial do Pesqueiro Nenê Oliani, também farão parte do festival.

Os presentes também poderão degustar bebidas tradicionais, produzidas artesanalmente em propriedades da região, como o café, a cachaça e as cervejas.

