Homem é encontrado morto preso em lança de grade de parque na zona norte de SP

02/10/2019 | 08:56



Um homem foi encontrado morto, preso na lança de uma grade, no Parque Rodrigo de Gásperi, conhecido como Parque da Lagoa, na zona norte de São Paulo, nesta terça-feira, 1º. Segundo a Polícia Militar, a vítima, que não teve a identidade revelada, foi achada já sem vida por volta das 7h30, com perfurações profundas. A lança atingiu a barriga do homem, próximo ao tórax.

Ainda não se sabe se o homem foi vítima de violência ou se morreu ao tentar pular as grades do parque localizado na Vila Zatt, na região de Pirituba.

A ocorrência no Parque da Lagoa foi registrada no 87º Distrito Policial (Vila Pereira Barreto) e aconteceu dois dias depois de uma menina de 9 anos ter sido encontrada morta no Parque Anhanguera, também na zona norte, amarrada em uma árvore.

Nesta terça, a Polícia Civil informou que um garoto de 12 anos confessou ter assassinado Raíssa Eloá Caparelli Dadona.

O menino e a vítima moravam na mesma rua, no Morro Doce, também na zona norte da capital. Os vizinhos estão assustados com o homicídio e ainda céticos sobre a capacidade do garoto executar a ação de forma tão brutal - a menina foi encontrada pendurada pelo pescoço, com uma corda, e tinha o corpo bastante machucado.