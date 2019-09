Justin Bieber e Hailey Bieber fazem ensaio de casamento em hotel fechado para o público

30/09/2019 | 12:11



Justin Bieber e Hailey Bieber estão a um passo de dizerem o tão esperando: Eu aceito! Isso porque, apesar de já terem oficializado a relação há um ano, os dois decidiram finalmente fazer uma festa daquelas para comemorar o primeiro ano de casado e a data especial está mais próxima do que imaginamos.

De acordo com o site norte-americano TMZ, a cerimônia de Justin e Hailey acontecerá nesta segunda-feira, dia 30, em um luxuoso hotel chamado Montage que fica na Carolina do Sul, Estados Unidos. Pelo que sabemos, os pombinhos até reservaram algumas áreas comuns do local para terem mais privacidade.

Agora, parece que as coisas estão de fato caminhando - e acontecendo - já que, segundo a revista People, Justin e Hailey já estão na Carolina do Sul e, de quebra, até realizaram o ensaio de casamento ao lado de amigos e familiares.

No evento, Hailey optou por um vestido ombro a ombro curto, sapatos de salto e uma fita nos cabelos, tudo na cor branca. Já Bieber estava com uma camisa polo branca por dentro de uma calça preta e sapatos brancos. Uma fonte em contato com a revista ainda declarou que ambos chegaram de lancha ao local.

- Justin e Hailey pegaram uma lancha no rio para o jantar de ensaio. Ambos pareciam mais do que animados. Hailey estava deslumbrante em um vestido curto e branco. Eles desfrutavam de comida local, incluindo um assado de ostras, disse o informante, afirmando que, mais tarde, todos os presentes ainda se divertiram jogando boliche.

Mas as novidades não acabam por aqui, já que outra fonte em contato com a People deu alguns detalhes sobre o relacionamento dos dois em meio à festa de casamento.

- O casamento deles é fundado na fé. Quando as coisas ficam difíceis, ele se apoiam em seus pastores e amigos da igreja.

- Apesar de alguns dias ruins, eles realmente são duas crianças que estão loucamente apaixonadas. Hailey tem um coração doce e puro e a vida dela é simples e descomplicada. Isso é algo que o Justin desejou por um bom tempo, sabendo ele ou não. Ela traz estabilidade para seu mundo e ela verdadeiramente quer construir uma casa e uma família amável e feliz com o Justin, revelou o informante.