Pela transparência

Do Diário do Grande ABC



28/09/2019 | 10:06



Os vereadores mauaenses chamaram para si a responsabilidade de tirar o véu que cobre a atuação da Suzantur no município. Necessário reconhecer: desde que este Diário, quarta-feira, neste mesmo espaço, cobrou participação mais efetiva da Câmara em assunto que tem incomodado a população, os legisladores começaram a levantar documentos destinados a passar a limpo e a esclarecer a relação entre a monopolista concessionária do transporte público e o governo. Até a instauração de CPI para apurar o caso foi cogitada em plenário.

A atitude é louvável. Alguém com legitimidade, como os vereadores, precisa chamar os responsáveis pela empresa para que detalhem a singularidade do contrato mauaense, onde a Suzantur, além de responsável pelos ônibus, também controla, ela mesma ou por meio de parceiros, como a financeira Caruana, todas as atividades relacionadas ao transporte público. Como bem lembrou o parlamentar Adelto Cachorrão (Avante) na edição de ontem, por muito menos a administração anterior descredenciou as duas concessionárias que atuavam no município.

Está na hora de o Legislativo tomar as rédeas dos contratos entre Suzantur e município. A omissão do governo no sistema é tão grande que, certa vez, ao ser questionada pela Câmara sobre dado extremamente corriqueiro – o número de ônibus existentes na cidade –, a então prefeita, Alaíde Damo (MDB), disse não saber, solicitando mais tempo que os 30 dias regimentais para se inteirar do assunto!

Desde que assumiu o sistema, primeiro de forma precária e depois oficialmente, ao vencer a licitação aberta pela Prefeitura, a Suzantur tem se especializado em desrespeitar o contrato, sem receber nenhuma punição por isso. Até hoje, por exemplo, a empresa não dispõe do número de ônibus exigido pelo edital de licitação. Por outro lado, nas ruas, a população tem reclamado bastante da qualidade do serviço prestado pela concessionária. A entrada do Poder Legislativo no circuito traz alento de que, no mínimo, o cidadão verá aberta a caixa-preta do transporte em Mauá.