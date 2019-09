TV Cultura abre temporada de Prelúdio com jovens talentos

Da Redação



29/09/2019 | 07:00



A TV Cultura começa a gravar no sábado (5) a nova temporada do reality show de música clássica Prelúdio, apresentado por Roberta Martinelli e pelo maestro Júlio Medaglia, que também assina a direção musical do programa. A atração, que se consagrou por revelar jovens músicos que atualmente brilham em grandes orquestras pelo País e em várias partes do mundo, contará com novo cenário, vinhetas inéditas e a interatividade do público, que votará pela internet na grande final, transmitida ao vivo, diretamente da Sala São Paulo, dia 24 de novembro.

As gravações serão abertas ao público, com entrada franca. Para acompanhar as eliminatórias – que acontecem entre sábado e dia 19 no Teatro Franco Zampari – os interessados devem entrar em contato com a produção (2182-3871/3474).

Os participantes, vindos de várias regiões do País, como os Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Alagoas, irão disputar bolsa de estudos na Academia Franz Liszt, em Budapeste, na Hungria, oferecida pelo Consulado do país. As transmissões acontecerão aos domingos, e ainda não possuem horário definido.