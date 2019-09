Volkswagen confirma Polo e Virtus GTS para 2020

Leo Alves



27/09/2019 | 15:48

Apresentados como conceito no último Salão do Automóvel de São Paulo, a dupla Polo e Virtus GTS será lançada no Brasil em 2020. A Volkswagen confirmou que os esportivos vão aparecer no mercado nacional em algum momento do próximo ano. Preços e a data precisa do lançamento serão revelados mais para frente.

Polo e Virtus GTS: motor de Golf

Versão esportiva, a GTS será equipada com o motor 1,4l TSI de 150 cv de potência e 25,5 kgfm de torque. Este é o mesmo propulsor que equipava o Golf e a Golf Variant, sendo utilizado também no Jetta, no Tiguan e na versão mais completa do T-Cross.

O visual do modelo foi inspirado no Polo GTI europeu. Entretanto, o esportivo do velho continente é mais potente e rende 200 cv, extraídos do motor 2.0 TSI EA888.

Esportivos mais legais

E já que o assunto são os carros esportivos, confira na galeria uma seleção com alguns dos modelos mais legais dos últimos tempos.

