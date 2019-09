Adélio Sarro ganha exposição no Memorial da América Latina

Miriam Gimenes



26/09/2019 | 07:10



Não é difícil ver uma obra de Adélio Sarro no Grande ABC. O pintor, escultor e desenhista autodidata tem esculturas do bairro Olímpico, em São Caetano, e obras no Teatro Euclides Menato, em Ribeirão Pires, entre outras. E agora ele ganhou a exposição O Ser Humano Sideral, no Memorial da América Latina, em São Paulo.

Ao todo, são 11 esculturas em fibra, expostas ao ar livre, compostas por técnica desenvolvida pelo próprio artista. Após concluir os moldes básicos das esculturas, são adicionadas camadas de pigmentos coloridos e, ao final, para protegê-las, é aplicada uma camada de um verniz especial, que dá o brilho.

Na série exposta no Memorial, em frente ao prédio da administração, personagens são caracterizados por braços, pernas, mãos e pés com dimensões exageradas, assim como por feições muitas vezes carregadas, mas que produzem um efeito suave, multicolorido e harmônico.

Além desses e das obras do Grande ABC, Sarro possui mais de 200 monumentos, esculturas ou grupos de esculturas, chafarizes ou painéis expostos em praças públicas no Brasil e no Exterior. Em Aparecida, cidade do Estado de São Paulo, o artista criou a Via Sacra de Sarro, com 15 painéis de 4x4 metros, dentro da Catedral Basílica de Nossa Senhora Aparecida, e quatro relevos de mais de sete metros dentro de duas capelas da Basílica.

Na pintura, o artista utiliza tintas e combinações de cores típicas da América do Sul. Seu universo é composto de personagens trabalhadores rurais que, em seus quadros, ocupam a maior parte da tela.

No ano passado, inaugurou, conforme o Diário noticiou, em Vinhedo, seu próprio museu, o Memorial de Artes Adélio Sarro, projetado por ele e onde está guardado todo seu acervo.



O Ser Humano Sideral – Exposição. No Memorial da América Latina – Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, na Barra Funda. Até 24 de novembro, todos os dias, das 9h às 22h. Gratuito.