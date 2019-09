No The Voice Brasil, gaúcha Paula Araújo surpreende jurados e ganha voto de Lulu Santos

25/09/2019 | 09:11



A penúltima semana do The Voice Brasil começou e a segunda noite de shows ao vivo da última terça-feira, dia 24, deu o que falar, já que os participantes entraram no palco divididos em trios pelos técnicos e se enfrentaram individualmente, mostrando todo o poder vocal do grupo que ainda está na disputa. Como de costume, um participante de cada time foi salvo pelo público através de votação, outro foi escolhido pelo técnico e o terceiro eliminado.

Ao começar o programa, Alexa Marrie canto Deeper Love pelo time de Iza, que abriu a noite de cantoria. Cantando a rainha do soul Aretha Franklin, ela impressionou Ivete Sangalo, que elogiou a participante por seguir os conselhos da técnica.

- Dominou o arranjo e a apresentação.

Em seguida, Lara Alanys levou o pop de Anitta para a competição e cantou Bang. Lulu Santos aproveitou para elogiar Iza após a performance.

- Está está todo mundo tão desenvolto, sem hesitação. Dá-lhe, Iza!

Luana Berti, por sua vez, fechou as apresentações do time e trouxe uma versão de O Tempo Não Para, de Cazuza. Michel Teló encheu a participante de comentários positivos após a performance.

- Luana sempre tem uma entrega impecável!

Assim, Luana foi a escolha do público com 67,49% dos votos para continuar no programa, e, em seguida, Iza escolheu Alexa Marrie para seguir na competição.

No time Ivete, Camilla Marotti abriu as apresentações e cantou o clássico Close To You, do grupo Carpenters. Michel Teló e Lulu Santos definiram a performance da participante como classuda.

- Foi muito sofisticada essa apresentação, garantiu o sertanejo.

No entanto, foi ela quem deixou o The Voice Brasil. Aliás, outro sucesso internacional no time Ivete foi cantado por Rebeca Lindsay, que soltou a voz com Somebody To Love, do Queen. Iza assumiu que ficou de boca aberta com a performance da participante.

- Ela canta qualquer coisa!

Por fim, Samara Alves levou o som de Cássia Eller para a competição com uma performance de Por Enquanto. Lulu Santos teceu elogios à potência vocal da participante após a apresentação.

- Todo mundo sabe o quanto você canta, Samara. Você tem um vozeirão!

Com 55,70% dos votos, Rebeca foi salva pelo público e Ivete escolheu Samara para seguir na competição.

Gaby Olliver, Lúcia Muniz e Paula Araujo entraram no palco em uma disputa do time Lulu. Gaby Olliver levou o novo hit da técnica Iza para a competição e se apresentou com Meu Talismã. A cantora aprovou a performance da participante no The Voice Brasil.

- A Gaby é uma máquina. Ela sempre me deixa eletrizada quando sobe no palco.

Em seguida, Lúcia Muniz trouxe uma performance ao som de Equalize, da Pitty, e Ivete não escondeu que ficou impactada com a apresentação da participante.

- É impressionante. Ela é muito jovem, muito novinha!

Mas quem chocou mesmo foi Paula Araujo, que encerrou as apresentações do time Lulu com uma performance de The Sound Of Silence. Michel Teló garantiu que foi a melhor performance da participante até o momento.

- Meu Deus do Céu, foi impressionante. Ela evoluiu muito. (...) Todas as notas foram impecáveis.

Com 49,77% dos votos, Lúcia Muniz foi salva pelo público. Em seguida, Lulu Santos escolheu Paula Araujo para seguir na competição. E mesma com Gaby Olliver deixando o The Voice, Lulu fez um convite para a participante:

- Aceita cantar comigo?

Por fim, no time Teló o primeiro a entrar no palco foi Élri El, que cantou a música Say Something, de Jacob Banks. Iza afirmou que ficou bastante mexida com a performance do participante.

- Fica todo mundo meio chocado com a entrega dele, a forma como a música começa a fazer parte dele. Ele me emociona muito.

Mobi Colombo levou o sucesso do técnico Lulu Santos para a competição e se apresentou com Apenas Mais Uma de Amor. Lulu, claro, teve que comentar a performance, e elogiou a versão que a participante trouxe para o palco.

- É tão bonito ver o jeito com que as pessoas se apropriam da canção, como a Mobi acabou de fazer, e tornam aquilo um confessional próprio.

Com isso, Mobi Colombo foi escolhida pelo técnico Michel Teló para seguir no reality. Mas foi Tatila Krau quem fechou as apresentações da noite com uma performance de Tente Outra Vez, de Raul Seixas. Ivete Sangalo garantiu que ficou impressionada com Tatila no palco.

- Essa apresentação me deu uma arrebatada.

Com 37,70% dos votos, Tatila foi salva pelo públicoe Élri deixou a disputa.

E aí, para quem vai a sua torcida agora?