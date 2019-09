WeWork realiza evento sobre empreendedorismo em São Bernardo

Da Redação



24/09/2019 | 07:27



A WeWork, rede de compartilhamento de espaços de trabalho, realiza na sexta-feira evento sobre empreendedorismo em São Bernardo, onde começa a operar no fim do ano. Aberto ao público e com entrada gratuita, o Meetup Empreendedorismo e Inovação no ABCD tem o objetivo de promover a conexão entre empreendedores da região.

O evento será realizado no auditório da Universidade São Judas Tadeu, das 19h às 21h. Para abordar o assunto, foram convidados Felipe Carvalho, fundador da IWC Inovação, Paulo Ferreira, head de marketing e inovação da Ford Credit, e o professor da UFABC (Universidade Federal do ABC) Luciano Avallone, para compartilharem experiências em relação a ambientes que se transformam de forma cada vez mais ágil enquanto precisam manter o caráter de inovação.

Interessados devem se inscrever em www.meetup.com/WeWork-Sao-Paulo/events/264899179/.