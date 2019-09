Encontro psicodélico

Vinícius Castelli



24/09/2019 | 07:00



Diversos nomes responsáveis por escrever a história dos rocks psicodélico e progressivo no Brasil estão reunidos no mesmo evento, o Festival Primavera Psicodélica, que toma conta do Sesc Santo André (Rua Tamarutaca, 302), a partir de sexta-feira.

Quem abre a programação, às 21h, é o Som Imaginário. Formada nos anos 1970, a banda, que gravou com Milton Nascimento, apresenta o resultado desse registro, O Milagre dos Peixes (1973). Ingressos de R$ 9 a R$ 15.

Sábado a festa continua com o Casa das Máquinas, às 21h (R$ 9 a R$ 15). O grupo, liderado pelo baterista Marinho, apresenta o disco Lar de Maravilhas (1975). No domingo, 17h, a atração é a banda paulistana Os Haxixins, com entrada gratuita.

A pernambucana Ave Sangria, que retomou os palcos após quatro décadas, também está confirmada e toca dia 4, às 21h (R$ 9 a R$ 30). “Já nos apresentamos diversas vezes em São Paulo, mas esta é a primeira vez no (Grande) ABC”, adianta Marco Polo, cantor da banda. Ele diz que o repertório é mescla de músicas do primeiro disco, de 1974, e do novo, Vendavais. “Apresentamos as novidades, mas não deixamos de apresentar as músicas que já estão no imaginário dos fãs”, diz.

Dia 5, às 21h (R$ 9 a R$ 30) é a vez do Violeta de Outono, que se reúne com a formação original para interpretar seus três primeiros registros, Refluxos da Noite (1986), Violeta de Outono (1987) e Em Toda Parte (1988). Da safra mais nova da psicodelia surge a banda Maglore, que toca dia 6, às 17h, e com entrada gratuita.

Um dos destaques do evento é o grupo Som Nosso de Cada Dia, dono do conhecido disco Snegs (1974). E é nesse trabalho que o grupo de Pedro Baldanza (voz e contrabaixo) foca a apresentação do dia 11, às 21h (R$ 9 a R$ 30). Faixas do trabalho Som Nosso (lançado em 1977) e algumas poucas canções do novo disco, Mais Um Dia, não ficam de fora.

“Era um grande sonho do Som Nosso fazer um show no (Grande ABC). E isso está se tornando realidade. É um projeto diferente, ligado ao psicodelismo dos anos 1970”, diz Baldanza. O músico explica que a nova fase do grupo tem sido maravilhosa. “Estou tocando com músicos muito bons e que sempre adoraram o trabalho do Som Nosso”, diz.

Quem encerra a programação musical é a banda O Terço, no dia 12, às 21h (R$ 9 a R$ 30. Os ingressos podem ser comprados pelo site www.sescsp.org.br.