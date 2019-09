Opinião: Vettel encerra jejum e reencontra a vitória no GP de Cingapura

Leo Alves



23/09/2019 | 12:48

Depois de mais de 20 corridas sem vencer, enfim Sebastian Vettel voltou ao lugar mais alto do pódio no GP de Cingapura. Na base da estratégia e guiando como nos velhos tempos, o alemão se deu melhor na janela das paradas e se segurou na ponta. Pole position, Charles Leclerc teve que se contentar com o segundo lugar, completando a dobradinha da Ferrari. Max Verstappen, o terceiro, garantiu mais um pódio para a Red Bull.

GP de Cingapura: destaques

Se os ponteiros largaram sem grandes sustos, mais atrás alguns pilotos não tiveram a mesma sorte. A Renault de Nico Hulkenberg furou um pneu da McLaren de Carlos Sainz logo nas primeiras curvas, jogando o espanhol para o final do grid e obrigando os dois a irem para o pit stop. Enquanto isso, Vettel ameaçou tomar o segundo lugar de Lewis Hamilton, mas os dois seguiram dessa forma até a janela das trocas de pneus.

Na volta 19, Vettel e Verstappen foram para os boxes, sendo os primeiros dentre os ponteiros a realizarem a troca dos compostos. Lá na frente, Hamilton encostava em Leclerc, mas ambos estavam em um ritmo lento, o que acabou sendo crucial para o pulo do gato da Ferrari de Sebastian.

Charles entrou para os boxes na volta 20. Enquanto isso, Vettel voava na pista e pulou na frente do monegasco. Apagada, a Mercedes tentou uma estratégia diferente, demorando para chamar seus pilotos para os boxes. Valtteri Bottas só entrou na volta 22, enquanto Hamilton parou apenas no 26º giro.

A estratégia diferente dos prateados não surtiu efeito e fez Lewis cair de segundo para quarto. Nem mesmo a entrada do safety car ajudou a dupla da Mercedes. E olha que foram três intervenções do carro de segurança: na volta 34, quando a Williams de George Russell estampou o muro após uma disputa com a Hass de Romain Grosjean, no giro 42, quando a Racing Point de Sergio Perez quebrou no meio da pista, e na volta 49, quando Danill Kvyat acertou sua Toro Rosso na Alfa Romeo de Kimi Raikkonen.

Mesmo com todo mundo próximo nas voltas finais, ninguém conseguiu superar Vettel, que abriu uma pequena folga de seu companheiro antes de cruzar a linha de chegada primeiro que todo mundo.

Resultados

Abaixo, confira o resultado final do GP de Cingapura deste ano. Ninguém levou o ponto extra de volta mais rápida, já que Kevin Magnussen, autor do giro mais veloz da corrida, não terminou entre os 10 primeiros.