22/09/2019 | 16:11



Grazi Massafera está curtindo um dia preguiçoso ao lado da filha, Sofia, de sete anos de idade, fruto de seu relacionamento com Cauã Reymond, e resolveu encantar seus seguidores neste domingo, dia 22, ao publicar um vídeo junto com a pequena.

Em seus Stories, a atriz publicou a gravação, em que as duas aparecem de camisolas combinando, pulando e dançando na cama ao som de Blurred Lines, do Robin Thicke. A atriz ainda escreveu, no vídeo:

Maturidade.