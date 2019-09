Em grande fase, Medvedev bate croata e fatura o Torneio de São Petersburgo

22/09/2019 | 14:43



Um dos destaques do circuito profissional em 2019, o russo Daniil Medvedev, presente em cinco finais consecutivas, confirmou a boa fase neste domingo e faturou o título do ATP 250 de São Petersburgo, na Rússia, em sua casa.

Na grande final, o tenista local derrotou o croata Borna Coric por 6/3 e 6/1, em 1h12 de partida. Grande favorito ao título, Medvedev fez uma campanha irretocável ao longo do torneio, de modo que não perdeu um set sequer em toda sua trajetória.

O atual número 4 do ranking mundial da ATP vive a melhor fase de sua carreira, visto que conquistou seu terceiro título nesta temporada. Além do troféu em São Petersburgo, Medvedev, vice do US Open há duas semanas, também foi campeão do Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos, e do ATP 250 de Sofia, na Bulgária.

Em quadra, Medvedev sobrou contra Coric, atual 15º colocado da ATP. O russo de 23 anos foi superior durante todo o jogo e aproveitou o primeiro deslize para quebrar o saque do rival, abrir vantagem e, depois, fechar o primeiro set em 6/3.

A segunda parcial foi ainda mais tranquila, de modo que Medvedev venceu os cinco primeiros games, contando com duas quebras a seu favor, e só não conseguiu emplacar um pneu porque o adversário confirmou seu serviço no final.

NA FRANÇA - Outro torneio decidido neste sábado foi o ATP 250 de Metz, vencido também por um tenista da casa. Jo-Wilfriend Tsonga, atual número 61º do mundo, venceu o esloveno Aljaz Bedene, 76º colocado no ranking, para sagrar-se campeão.

Os dois haviam duelado apenas um apenas, com vitória do francês, seis anos atrás, pela primeira rodada de Roland Garros. Tsonga fez a 30ª final de sua carreira e conquistou o segundo título na temporada. Antes, o jogador, que soma 17 troféus em sua trajetória como profissional, faturou o título do ATP de Montpellier, outro torneio disputado em solo francês.