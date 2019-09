City massacra lanterna por 8 a 0, bate recorde e volta a vencer no Inglês

21/09/2019 | 13:26



Incansável, intenso e impiedoso, o Manchester City massacrou o Watford neste sábado ao aplicar a maior goleada da equipe na história do Campeonato Inglês. Com grande atuação de De Bruyne e Bernardo Silva, o time do técnico Pep Guardiola fez 8 a 0 no lanterna e voltou a vencer na competição.

O massacre do City diante do Watford representa a segunda maior goleada na história do Campeonato Inglês. O 8 a 0 deste sábado só fica atrás no geral apenas do triunfo do Manchester United por 9 a 0 sobre o Ipswich Town, em março de 1995.

Com o passeio em casa, no Etihad Stadium, o Manchester City permanece na vice-liderança, com 13 pontos, a dois do líder Liverpool, que, no entanto, ainda entra em campo nesta sexta rodada e pode retomar sua vantagem de cinco pontos. Humilhado, o Watford segue na última posição, com apenas dois pontos e ainda sem vencer no campeonato.

A maior goleada do City na história do torneio nacional, que fez a equipe se recuperar do revés para o Norwich no último jogo, contou com show do português Bernardo Silva, autor de três gols, e do belga De Bruyne, que balançou as redes uma vez e deu duas assistências.

A passeio do City em casa começou a ser construído logo no primeiro minuto, quando o espanhol David Silva abriu o placar com o tento mais rápido desta edição da competição. Aos 15 minutos, o placar já marcava 4 a 0, depois que Agüero fez o segundo de pênalti, Mahrez marcou o terceiro e o Bernardo Silva anotou o quarto do time e o primeiro de seus três na partida.

Na etapa final, o português fez o quinto gol aos quatro minutos e, aos 15, consolidou sua grande atuação indo às redes mais uma vez. No final, aos 40 minutos, De Bruyne, que havia dado duas assistências, coroou sua grande atuação com um gol. Em grande fase na temporada, o belga chegou à marca de sete passes para gol em seis jogos.

Éderson e Fernandinho, os brasileiros que estiveram em campo pelo City, tiveram boa atuação e ajudaram a defesa a passar intacta na partida. O goleiro apareceu em intervenção importante no começo da partida e Fernandinho teve atuação segura improvisado como zagueiro ao lado de Otamendi. Gabriel Jesus não saiu do banco de reservas.

Nos outros jogos já encerrados neste sábado, o Burnley derrotou o Norwich, algo do City na rodada anterior, por 2 a 0, e o Everton, dos brasileiros Bernard e Richarlison, foi surpreendido em casa pelo Sheffield, que venceu o duelo por 2 a 0.