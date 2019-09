CVM orienta clientes da Um Investimentos, alvo de liquidação extrajudicial

20/09/2019 | 18:55



A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) informa que, diante da decretação da liquidação extrajudicial da Um Investimentos CTVM pelo Banco Central nesta sexta-feira, 20, os clientes que possuem valores mobiliários custodiados na corretora podem solicitar a transferência dos ativos para outro custodiante.

O pedido deve ser dirigido ao liquidante indicado pelo Banco Central, o Sr. Eduardo Felix Bianchini, nos seguintes contatos: (21) 3514-4800 ou (21) 2323-2424.

Segundo a autarquia, os cotistas de fundos distribuídos por conta e ordem da corretora terão duas opções com relação aos seus investimentos: resgatar o investimento e recebê-lo em conta corrente, após contato com o liquidante; ou ser atendido diretamente pelo administrador do fundo em questão. Nesse caso, o cliente deverá procurar o liquidante para a emissão de documentação que o habilite como titular de cotas do fundo e, em seguida, procurar o administrador.