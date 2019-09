Avalanche de shows internacionais

Vinícius Castelli



23/09/2019 | 07:43



Até o fim do próximo mês, quem gosta de música ao vivo tem boas razões para comemorar. É que São Paulo estará bem agitada por causa da farta oferta de shows internacionais que acontecem na cidade. E há para todos os gostos, desde o heavy metal clássico do quinteto britânico Iron Maiden, passando pelo hardcore do Bad Religion e pela doce voz da cantora pop Jessie J. No total são 14 espetáculos, alguns deles no mesmo evento. E ainda há ingressos disponíveis para todas as opções.

Quem dá o pontapé inicial no leque de apresentações é o grupo de rock alternativo norte-americano Weezer, que abre a programação do festival Itaipava de Som a Sol, no Ginásio do Ibirapuera (Rua Manoel da Nóbrega, 1.361). O grupo toca quinta, às 21h30, e divulga seus dois últimos discos, Black Album e Teal Album, ambos lançados neste ano.

O festival conta ainda com o pop rock de Dave Matthews Band, atração de sexta-feira, às 21h30, e que, além de repassar a discografia, mostra o disco Come Tomorrow. No domingo quem solta a voz é o veterano Seal. O britânico volta ao País após passar pelo Rock In Rio, em 2015.

A festa continua dia 3 com o canadense Nickelback. Sucesso nos anos 2000, o grupo aposta em hits como Far Away e How You Remind Me. Quem encerra a maratona do evento, dia 4, às 21h30, é o californiano Black Eyed Peas, com aposta em mistura de R&B, hip hop e eletrônico. As entradas para cada atração custam de R$ 150 a R$ 350 (www.ingressorapido.com.br).

Nesse meio-tempo, a diva pop londrina Jessie J passa pelo Espaço das Américas (Rua Tagipuru, 795). Ela canta sexta, às 21h30, e ilustra o repertório do show com temas como Flashlight, Bang Bang e Nobody’s Perfect. As entradas custam de R$ 105 a R$ 240 (www.ticket360.com.br).

Dia 2 de outubro, às 20h45, o thrash metal do Slayer deve ‘chacoalhar’ o Espaço das Américas. O grupo norte-americano, liderado pelo chileno Tom Araya, se despede dos palcos após 38 anos de estrada. Os bilhetes disponíveis custam R$ 320 (www.livepass.com.br).

Pela primeira vez em São Paulo, a banda londrina King Crimson, pioneira do rock progressivo, celebra 50 anos com show no Espaço das Américas, dia 4, às 21h30. Há entradas com valores de R$ 150 a R$ 400 (www.ingressorapido.com.br).

Lenda do heavy metal mundial, o Iron Maiden, cuja estreia no País foi em 1985, no Rock In Rio, também tem data para vir à cidade. Marcado por duelos de guitarra e a voz de Bruce Dickinson, o grupo mostra no Estádio do Morumbi (Praça Roberto Gomes Pedrosa), dia 6, às 20h, a turnê Legacy Of The Beast, em que repassa discografia. Só há ingressos para o setor cadeira e custam R$ 420 e R$ 460 (www.livepass.com.br).

Logo em seguida, dia 9, a partir das 21h, o Ginásio do Ibirapuera recebe o Muse com a turnê Simulation Theory World. A abertura fica por conta do Kaiser Chiefs. Entradas por R$ 260 (www.eventim.com.br).

Um dos nomes mais conhecidos do pop rock canadense, Bryan Adams também tem espetáculo marcado em São Paulo, dia 18, no Allianz Parque Hall, às 21h. Ele mostra seu novo disco, Shine A Light. As entradas custam de R$ 150 a R$ 720 (www.livepass.com.br).

Outubro ainda conta com outros dois shows de peso, ambos no Espaço das Américas, com os veteranos do hardcore The Offspring e Bad Religion, dia 29, a partir das 21h, e com ingressos de R$ 180 e R$ 280 (www.ticket360.com.br).