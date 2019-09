Volkswagen T-Cross no México: modelo vai começar a ser exportado este mês

Da Redação



20/09/2019 | 15:48

Lançado em fevereiro deste ano, o T-Cross já superou uma marca de 15 mil unidades comercializadas desde então, no Brasil. O modelo é a nova referência do segmento de SUVs compactos no mercado nacional e, a partir deste mês, vai começar a ser exportado para o México nas versões Trendline, Comfortline e Highline, com motor 1.6 MPI transmissão automática e manual.

Em agosto, o modelo teve seu melhor mês em vendas, com mais de 4.200 unidades entregues, o que o levou a uma participação de mercado de 16,8%, melhor resultado mensal da Volkswagen desde fevereiro de 2015.

T-Cross no México

“Até o fim do ano, nossa expectativa é embarcar para o México cerca de 6 mil unidades do modelo, que já começou a ser exportado para os principais mercados latino-americanos e, em 2020, chegará também à África, totalizando 50 países”, diz Pablo Di Si, Presidente e CEO da Volkswagen América Latina.

Além do T-Cross, o México já importa outros modelos da marca fabricados no Brasil, como Saveiro e Gol. Desde julho deste ano passou a receber também o Virtus. A previsão da Volkswagen é exportar cerca de 8 mil unidades do sedã ao México em 2019.

Confira os carros mais legais lançados nos últimos tempos

Crédito: Divulgação Fiat Argo Crédito: Divulgação Fiat Argo Crédito: Divulgação Fiat Argo Crédito: Divulgação Chevrolet Tracker Premier Crédito: Divulgação Chevrolet Tracker Premier Crédito: Divulgação Chevrolet Tracker Premier Crédito: Divulgação Toyota Corolla Crédito: Divulgação Toyota Corolla Crédito: Divulgação Toyota Corolla Crédito: Divulgação Renault Duster Orach Crédito: Divulgação Renault Duster Orach Crédito: Divulgação Renault Duster Orach Crédito: Divulgação Ford Fiesta Crédito: Divulgação Ford Fiesta Crédito: Divulgação Ford Fiesta Crédito: Leo Alves/Garagem360 Volkswagen Novo Polo Crédito: Leo Alves/Garagem360 Volkswagen Novo Polo Crédito: Leo Alves/Garagem360 Volkswagen Novo Polo Crédito: Divulgação Range Rover Black Crédito: Divulgação Range Rover Black Crédito: Divulgação Volkswagen Saveiro Robust Crédito: Divulgação Sabaru Forester Crédito: Divulgação Sabaru Forester Crédito: Divulgação Toyota Rav4 Crédito: Divulgação Toyota Rav4 Crédito: Divulgação Toyota Rav4 Crédito: Divulgação Toyota Etios Crédito: Divulgação Toyota Etios Crédito: Divulgação Fiat Toro 2.4 Flex Crédito: Divulgação Fiat Toro 2.4 Flex Crédito: Divulgação Fiat Toro 2.4 Flex Crédito: Divulgação Audi A3 Sedan Ambition Crédito: Divulgação Audi A3 Sedan Ambition Crédito: Divulgação Audi A3 Sedan Ambition Crédito: Divulgação Volvo XC90 Crédito: Divulgação Volvo XC90 Crédito: Divulgação Volvo XC90