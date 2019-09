20/09/2019 | 12:46



Em defesa do meio ambiente, jovens e ativistas de diversas partes do mundo se unem na greve mundial pelo clima, nesta sexta-feira, 20, para cobrar medidas emergenciais contra o aquecimento global. As manifestações ocorrem em mais de 130 países, entre eles Estados Unidos, Alemanha, Grécia, Japão, Austrália e Brasil.

Em São Paulo, a mobilização está marcada para as 16h, em frente ao Museu de Arte de São Paulo (Masp), na Avenida Paulista, região central da capital. Pelo menos 40 cidades brasileiras devem participar das mobilizações, em Estados como Amazonas, Rio de Janeiro e Santa Catarina, entre outros. No País, o protesto é pelo fim das queimadas na Amazônia.