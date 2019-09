Em protesto, torcida do Corinthians pede raça e critica 'Carille retranqueiro'

20/09/2019 | 11:23



Cerca de 60 torcedores do Corinthians protestaram na manhã desta sexta-feira contra os últimos resultados do time. A manifestação foi feita em frente ao Centro de Treinamento Joaquim Grava, na zona leste de São Paulo. O time do técnico Fábio Carille soma duas derrotas seguidas (Fluminense e Independiente del Valle) e não vence há três partidas, considerando-se o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana.

O protesto, convocado pela principal torcida organizada do clube, começou às 10 horas. Os principais gritos de ordem da torcida não foram dirigidos a nomes específicos de jogadores, como aconteceu em outros protestos. Os torcedores gritaram "Carille retranqueiro", "Hey, você aí, joga pra frente ou o cargo vai cair". Também pediram "raça" e "respeito pela história" do Corinthians.

O Corinthians não informou se representantes do protesto serão ouvidos pela diretoria. O presidente Andrés Sanchez não está no local. O último protesto de torcida havia sido em novembro de 2018, quando Jair Ventura era o treinador. Na época, cerca de 300 torcedores protestaram no CT.

O protesto foi convocado após uma semana de resultados ruins para o time. Depois de perder para o Fluminense por 1 a 0, pelo Brasileirão, após uma falha do goleiro Cássio, o time foi derrotado pelo equatoriano Independiente del Valle na semifinal da Copa Sul-Americana por 2 a 0. Para chegar à final, o time terá de vencer por três ou mais gols de diferença na altitude de Quito.

Com somente uma vitória nos últimos sete jogos, o Corinthians vive um dos piores momentos na atual temporada. A sequência deixou o time mais distante da briga pelos títulos do Brasileirão e da Copa Sul-Americana.

O Corinthians realizou um treino fechado na manhã desta sexta-feira. Após a atividade, os atletas permanecem concentrados para a partida diante do Bahia, neste sábado, às 19 horas, pela 20.ª rodada do Brasileirão.