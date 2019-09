Polícia faz busca e apreensão contra filho de Betty Faria e Daniel Filho

20/09/2019 | 10:12



A Polícia Civil do Rio de Janeiro fez na manhã desta sexta-feira, 20, uma operação para cumprir dois mandados de busca e apreensão - um contra o diretor de TV João de Faria Daniel, filho da atriz Betty Faria e do diretor de TV Daniel Filho, cumprido no Leblon, zona sul da capital fluminense, e outro contra o empresário Leandro Martins de Almeida, na Barra da Tijuca, zona oeste.

Foram apreendidos carro, relógios de luxo, computadores e celulares. Os dois são investigados pelo Departamento Geral de Combate à Corrupção ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro por envolvimento com o tráfico de drogas. Eles seriam comparsas, segundo supõe a unidade especializada.

Em março deste ano, Daniel foi alvo da Operação Celebrate, promovida pelo mesmo departamento em investigação sobre crimes de agiotagem e lavagem de dinheiro.

Almeida é investigado pelos mesmos crimes. Ele e o irmão, Leonardo Martins Almeida, foram alvos da Operação Onzena, em setembro de 2018, na qual foram cumpridos mandados de busca e apreensão também por agiotagem e lavagem de dinheiro.

Na época foram apreendidos um helicóptero, carros importados, joias, um relógio, documentos e computadores.

Defesas

A reportagem tenta na manhã desta sexta localizar representantes da defesa de Daniel e Almeida, mas até a publicação desta reportagem não havia encontrado ninguém. O espaço está aberto para as manifestações.