Venda cambial do BC chinês atinge em agosto maior valor em 9 meses

19/09/2019 | 09:18



O Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) registrou venda líquida em moedas estrangeiras pelo 13º mês consecutivo em agosto. O BC chinês vendeu um montante líquido de 8,37 bilhões de yuans (US$ 1,18 bilhão) no mês passado, valor bem superior aos 708 milhões de yuans de julho. O montante de agosto é o maior em nove meses.

O PBoC informou também que sua posição cambial total no fim de agosto era de 21,236 trilhões de yuans. Fonte: Dow Jones Newswires.

Yuan

As expectativas para a taxa de câmbio do yuan estão se mantendo praticamente estáveis, apesar do aumento da volatilidade no mercado, segundo o regulador de câmbio chinês, conhecido como Safe (na sigla em inglês).

Os participantes do mercado têm agido de forma "racional" e "organizada", embora a volatilidade tenha aumentado notavelmente desde agosto, avalia o regulador. Fonte: Dow Jones Newswires.