EC São Bernardo vacila no fim e adia classificação

da Redação



19/09/2019 | 07:00



O EC São Bernardo perdeu a invencibilidade de nove jogos na Copa Paulista e, consequentemente, a liderança do Grupo 5, desperdiçando oportunidade de se classificar com uma rodada de antecedência à terceira fase. Ontem à tarde, no 1º de Maio, gol contra de Gabriel Souza, aos 41 minutos do segundo tempo, deu a vitória por 1 a 0 à Ferroviária.

Por conta do triunfo do Atibaia sobre o Taubaté (2 a 0), no outro jogo da chave, um ponto era suficiente para o Cachorrão avançar. Entretanto, o infeliz lance que resultou na vitória adversária fez com que a Ferroviária assumisse a primeira colocação da chave, com os mesmos oito pontos dos são-bernardenses, mas em vantagem no saldo de gols. Ainda assim, um ponto separa o time da próxima etapa. Sábado, visita os taubateenses.