Dois roteiros curtos pelo Alentejo a partir de Lisboa

18/09/2019 | 12:18

O Alentejo, maior região de Portugal, ocupa um território que fica ao sul de Lisboa e se estende desde o litoral até a fronteira com a Espanha. Como o país é relativamente pequeno, um pouco menor que o estado de Santa Catarina, é fácil alugar um carro e conhecer vários destinos interessantes em um ou dois dias, em roteiros curtos pelo Alentejo.

Divulgação É possível conhecer lugares encantadores em curtos roteiros

Roteiros curtos pelo Alentejo

Partindo de Lisboa, é possível percorrer destinos interessantes na região do Alentejo e retornar à capital portuguesa em apenas um dia. Contudo, se houver tempo hábil na viagem, vale a pena apreciar os locais com calma e passar uma noite em terras alentejanas.

Divulgação O litoral do Alentejo é um grande atrativo na região

Pelo litoral

A costa alentejana é privilegiada com algumas das praias mais bonitas da Europa, que contam com toda a estrutura e conforto que se pode desejar para curtir um dia de sol à beira do mar.

A primeira parada no litoral do Alentejo é Tróia, uma península que fica a pouco mais de uma hora de Lisboa. Para chegar, recomenda-se o ferry que parte de Setúbal, a 48 quilômetros da capital.

Divulgação As praias são consideradas uma das mais bonitas da Europa

Tróia é um refúgio de veraneio moderno, com 18 quilômetros de praias e vários resorts luxuosos. Ali, uma das atividades mais populares é passear de barco para ver de perto os golfinhos que nadam livremente pela baía.

A 17 quilômetros da região, está Comporta, a queridinha das celebridades. Com uma praia de areia branquinha e mar azul cristalino, o local já foi escolhido por famosos como Madonna, Harrison Ford e Christian Louboutin, mas ainda é um paraíso pouco conhecido pelas multidões de turistas, oferecendo uma experiência tranquila e agradável.

Divulgação O mar com tonalidade clara encanta os viajantes

A próxima parada é Sines, que fica bem no centro da costa alentejana, a 57 quilômetros de Comporta. A cidade está rodeada de praias para todos os gostos e pontos para a prática de diversas atividades ao ar livre, seja em terra ou na água. Há praias urbanas (como a Vasco da Gama), mais isoladas (como a Praia de Morgavel) e até uma opção naturista.

O percurso total, partindo de Lisboa, tem 127 quilômetros. Se houver tempo, na volta para a metrópole portuguesa ainda é possível parar em Santiago do Cacém, uma cidade cercada por muito verde e repleta de construções históricas.

Divulgação A parte do interior do Alentejo conta com muitos patrimônios da UNESCO

Pelo interior

Se a proposta for conhecer as encantadoras cidades do interior do Alentejo, o roteiro pode começar em Évora, maior município da região, que está a 134 quilômetros de Lisboa. O local enche os olhos dos visitantes com incríveis monumentos espalhados por um centro histórico que é Patrimônio Mundial da Humanidade pela UNESCO.

Divulgação As igrejas são um grande atrativo da região do Alentejo

A próxima parada é Estremoz. Localizada a 47 quilômetros de Évora, possui casinhas medievais em uma área rodeada por muralhas centenárias e, fora delas, é uma cidade moderna. Um passeio pelo centro histórico permite ver de perto as casinhas brancas e um castelo que conta com uma torre de mármore branco com 27 metros de altura, conhecida como Torre das Três Coroas.

De lá, percorre-se 41 quilômetros para chegar a Elvas, também Patrimônio Mundial da UNESCO. Ela é uma cidade fortificada com uma estrutura defensiva em forma de estrela, considerada uma das maiores fortificações abaluartadas do mundo.

Divulgação Os tapeceiros atraem a atração dos turistas que passam na região

Situada próximo à fronteira com a Espanha, a cidade foi um importante ponto de defesa do país em tempos antigos. Por isso, construções militares, como o Forte de Santa Luzia e o Forte da Graça, estão entre as principais atrações.

Esse roteiro é indicado para quem gosta de cultura, história e arquitetura, e soma 221 quilômetros. Para os viajantes com mais tempo disponível, é possível visitar outros destinos próximos, como Vila Viçosa, onde está o Paço Ducal de Vila Viçosa, que possui uma fachada de 110 metros revestida inteiramente de mármore. Evoramonte e seu castelo, além de Arraiolos, uma vila famosa pelos coloridos tapetes ali produzidos, também são boas opções.

