Cachorrão coloca boa fase à prova pela classificação

Dérek Bittencourt



18/09/2019 | 07:00



O EC São Bernardo tem cenário positivo para assegurar a classificação para a terceira fase em sua primeira participação na Copa Paulista. Jogando em casa, no 1º de Maio, o Cachorrão recebe, às 15h, a Ferroviária e um triunfo automaticamente dá a vaga ao time.

E o EC São Bernardo defende ainda invencibilidade de nove jogos na competição (cinco vitórias e quatro empates), o que motiva ainda mais os jogadores. Mas o técnico Renato Peixe alerta para as dificuldades do duelo e as qualidades do rival. “É mais uma partida muito difícil. A Ferroviária é grande equipe, fez a primeira fase perfeita, mostrando toda sua competência. Além disso, temos alguns desfalques, mas creio que quem entrar vai dar conta do recado. O time está concentrado para conseguir a classificação em casa”, disse.