Número de computadores vendidos cresce 0,3% no 2 tri

17/09/2019 | 12:53



O mercado brasileiro de computadores teve alta de 0,3% no segundo trimestre de 2019 ante o mesmo período de 2018. Levantamento da IDC Brasil mostra que foram vendidas 1,448 milhão de máquinas no País entre abril e junho, com receita total de R$ 4,1 bilhões, 12% a mais que nos mesmos meses do ano passado. Em nota divulgada nesta terça-feira, 17, o analista de mercado da IDC, Wellington La Falce, atribuiu o crescimento às compras corporativas.

O segmento vendas corporativas de computadores teve alta de 2% na comparação interanual, com vendas de 536 mil computadores, sendo 290 mil desktops e 246 mil notebooks.

La Falce afirmou que boa parte do aumento veio dos setores bancário e de manufatura. No varejo, o aumento ano a ano foi de 0,5%, um resultado melhor que a queda de 8% registrada no primeiro trimestre.

Ainda nesse segmento, foram 771 mil notebooks, queda de 1%, e 141 mil desktops vendidos, alta de 12%. Os preços médios passaram, respectivamente, para R$ 2.150 e R$ 2.670, alta de 14% para desktops e de 8% para os notebooks.

O aumento é atribuído por Wellington La Falce à alta do dólar. De acordo com o analista, o segmento de computadores de mesa tem tido seu crescimento puxado pela demanda do público gamer.