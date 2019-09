Fundado há 85 anos, jornal DCI deixará de circular

17/09/2019 | 11:03



O jornal especializado em economia DCI - Diário Comércio, Indústria e Serviços vai publicar sua última edição no próximo dia 23. O DCI, que faz parte do grupo Sol Panamby - que também é dono do Octávio Café e de emissoras de rádio, entre outros negócios -, comunicou a decisão aos funcionários na segunda-feira, 16. A companhia pertence à família Quércia.

De acordo com Raphael Müller, diretor executivo do DCI, a medida provisória assinada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, no início de agosto, que desobrigou empresas de publicarem balanço em jornais de grande circulação, permitindo a veiculação apenas na internet, teve peso na decisão: "Não foi a questão preponderante, mas com certeza criou um cenário de muita incerteza."

O site da publicação também será desativado, apontou o executivo.

O presidente Bolsonaro afirmou, em agosto, que a decisão de oferecer o Diário Oficial da União para que as empresas publiquem seus balanços anuais a custo zero era uma "retribuição" à forma como foi tratado pela imprensa durante a campanha eleitoral de 2018. Ele também chegou a declarar que o jornal Valor Econômico iria fechar em decorrência da medida.

Como é comum em jornais dedicados à cobertura econômica, a dependência do DCI da chamada publicidade legal - publicações de editais de licitação e balanços de empresas, por exemplo - era alta. O grupo Sol Panamby estava à frente da publicação desde 2002, mas o DCI foi originalmente fundado em 1934 (ou seja, há 85 anos).

Longa crise

Müller admite que o jornal já vinha sofrendo tanto com a crise econômica quanto com as dificuldades do setor de mídia, desafiado pela migração do leitor para meios digitais.

O jornal funcionava com estrutura enxuta desde dezembro do ano passado, quando demitiu metade de sua equipe editorial. Atualmente, mantinha 12 jornalistas e 17 pessoas no setor administrativo.

Segundo o Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, uma assembleia será realizada nesta terça-feira, 17, para definir as condições da demissão dos profissionais. O sindicato disse ter sido avisado sobre o fechamento do jornal por volta das 16 horas da segunda-feira.

No ano passado, durante a mais recente rodada de demissões do DCI, o sindicato afirmou ter conseguido negociar pagamentos extras aos jornalistas, além das verbas rescisórias legais. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.