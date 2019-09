17/09/2019 | 07:51



O Parlamento Europeu aprovou nesta terça-feira, por ampla maioria, a indicação da ex-diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI) Christine Lagarde para a presidência do Banco Central Europeu (BCE), no lugar de Mario Draghi.

Num escrutínio secreto, 394 parlamentares votaram a favor e 206 foram contra. Houve 49 abstenções.

A indicação de Lagarde depende agora da aprovação do Conselho Europeu, em outubro. Caso receba o aval do conselho, Lagarde substituirá Draghi no dia 1º de novembro.

Separadamente, o Parlamento também deu sinal verde hoje à indicação de Yves Mersch para assumir o cargo de vice-presidente do Conselho de Supervisão do BCE.