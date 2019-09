Taís Araujo e Lázaro Ramos comemoram 15 anos juntos: Não é fácil, mas vale a pena

16/09/2019 | 15:11



Taís Araujo e Lázaro Ramos têm muito para comemorar! O casal comemorou, no último domingo, dia 15, 15 anos de relacionamento. E, para celebrar, eles decidiram sair para jantar.

A atriz publicou uma foto em seu Instagram de uma montagem, em que os dois aparecem em frente a um prato de sobremesa, escrito Feliz Aniversário XV. Na legenda do clique, Taís se derreteu pelo amado, com quem tem dois filhos, Maria Antônia e João Vicente:

E assim acabam as comemorações dos nossos 15 anos juntos. É fácil? Não, não é fácil, mas vale a pena quando a gente olha e vê tudo que foi construído, quando a gente vê as crianças, quando a gente se vê... Ah, vale e valeu tudo que foi vivido.

Lázaro publicou a mesma montagem em seu Instagram, mas colocou um efeito de desenho na foto. No dia 13 de setembro, data oficial em que eles comemoram os 15 anos juntos, Taís publicou um texto se declarando para o amado. Ela escreveu:

Essa foto é do dia que esse moço entrou na minha vida, no dia de hoje, há exatos 15 anos. E foi de forma avassaladora! E em todos esses anos passamos por muitas coisas. Altos, baixos e uma breve separação de oito meses que foi fundamental para nos catapultar a uma relação que ainda estamos construindo: baseada no amor, no respeito e em um potencializar o outro. São 15 anos de aprendizado mútuo porque é nisso que a gente acredita. A gente acredita na troca, no abraço, no olhar, no beijo, no carinho e no afeto. Nossa vida é um mar de rosas? Não, não é. Nossa vida é a escolha por continuarmos juntos construindo a cada dia a relação e a família que a gente sonhou e pra isso é preciso dedicação, trabalho duro, perseverança, amor e humor, sempre. Te agradeço por cada dia, por cada aprendizado, por cada ombro, por cada beijo em minhas lágrimas, por cada gargalhada tirada de cada bico meu. Te agradeço por nossos filhos. Que o amor, o respeito, o comprometimento, a leveza, a compreensão e o humor sejam nossos guias e que a gente não se desista, nunca. Eu te amo.