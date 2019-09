Em jejum de vitórias, Tricolor empata com CSA no Morumbi

Junior Carvalho

Diário do Grande ABC



16/09/2019 | 07:00



Nem mesmo o fato de encarar em casa o CSA, que está na zona de rebaixamento, fez o São Paulo sair do jejum de vitórias. Ontem, o Tricolor fechou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro com empate, no Morumbi, por 1 a 1, com gol nos últimos minutos da partida.

Durante praticamente todo o jogo, o time de Cuca dominou a posse de bola, chegou mais vezes ao campo de ataque, mas viu os alagoanos quase levarem a vitória – a igualdade só veio aos 42 minutos dos segundo tempo, gol do lateral esquerdo Reinaldo.

Com o empate, o São Paulo se manteve na sexta posição e perdeu a chance de entrar no G-4, zona de classificação direta à Copa Libertadores. Já o CSA permanece na zona de rebaixamento mesmo com o ponto somado.

Do começo ao fim do primeiro tempo, o Tricolor foi superior e criou mais oportunidades. Logo aos quatro minutos, a primeira ameaça: Daniel Alves rolou para Pablo, na grande área, mas a zaga alagoana impediu o pior. A sorte parecia que não estava com os paulistas. Aos dez, Liziero chutou forte, mas a bola foi longe.

No segundo tempo, o CSA voltou menos acuado. Aos quatro minutos, a primeira grande chance de gol dos alagoanos. Porém, o arremate de Euller, no canto esquerdo do gol de Tiago Volpi, foi para fora. Aos dez, Héctor Bustamente abriu o placar com finalização com o pé esquerdo, do meio da área, aproveitando contra-ataque puxado por Apodi.

Temendo a derrota em casa, o São Paulo aumentou a pressão sobre os adversários, mas seguiu no quase. Até que, após insistir, Reinaldo deixou tudo igual, após falha do goleiro Jordi.

O Tricolor volta a campo no sábado, contra o Botafogo, no Rio de Janeiro. O CSA pega o Ceará, em casa, no domingo.