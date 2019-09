General Mills abre inscrições para programa de estágio

da Redação



16/09/2019 | 07:00



A General Mills Brasil – dona das marcas Yoki, Kitano, Häagen-Dazs e Carolina – abriu as inscrições para o seu programa de estágio 2020. Nesta edição, serão disponibilizadas vagas para os escritórios corporativos da empresa no País, localizados em São Bernardo e São Paulo.

Há oportunidades para áreas como financeiro, marketing e jurídico, no entanto, a empresa não abriu o número. Poderão participar da seleção estudantes de qualquer curso de graduação, desde que no penúltimo ou último ano. Por se tratar de companhia multinacional, com presença em mais de 100 países, é possível que o futuro estagiário tenha interações internacionais, por isso, ter conhecimento do inglês é desejável, justifica a firma.

Interessados devem se inscrever por meio do site www.99jobs.com/general-mills até o dia 30. A previsão é a de que os aprovados iniciem o estágio em janeiro de 2020.