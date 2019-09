15/09/2019 | 11:25



Um homem foi morto a tiros no fim da noite deste sábado, 14, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro. O crime aconteceu na Avenida das Américas.

Segundo informações da Polícia Militar, policiais do 31º BPM (Recreio) foram acionados e encontraram o homem ferido por disparos de arma de fogo no interior do carro. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi ao local, mas ao chegar constatou que a vítima já estava morta.

A perícia foi acionada; e o caso, registrado na Delegacia de Homicídios da Capital.