O pulo do gato

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



16/09/2019 | 07:00



De tanto acompanhar e fotografar os filhos nas apresentações de balé, Igor Pereira, de São Bernardo, resolveu, há quatro anos, inserir um olhar mais profissional – e menos coruja – para o ato de registrar os movimentos da dança. Virou fotógrafo requisitado na área e suas imagens começaram a ganhar o mundo. Até dia 22 a foto que abre esta coluna estará em exposição no Photoville, dentro do Brooklyn Bridge Plaza, em Nova York, Estados Unidos.

O trabalho venceu o concurso Fotografe o Momento, organizado também nos Estados Unidos. “A foto foi feita dentro da Estação de Metrô Vila Prudente com a bailarina profissional da São Paulo Cia. de Dança Luiza Yuk”, conta Pereira, que gosta desse tema mais urbano. A mesma imagem, inclusive, estará em um livro especializado da Rússia, com 200 imagens do mundo todo, na categoria foto encenada. “Todas as propostas e respostas estão vindo tudo de uma vez. Está sendo bem interessante”, diz o artista, que também foi convidado pela Prefeitura de São Bernardo para dar aula de fotografia.

Comida conceito

Foi um burburinho a inauguração do Jeronimo Burguer, em Santo André, irmão mais novo do grupo Madero. É fácil notar o restaurante, localizado no piso Loft do Shopping ABC. O tamanho (cabem 150 pessoas), além da arquitetura, assinada por Katia Suzue, chamam a atenção. O cliente faz o próprio pedido nos totens. Ele pode criar e escolher os tamanhos dos lanches e das bebidas. As sobremesas, bem decoradas, rendem belas fotos. “Não é uma simples refeição, mas experiência gastronômica a preço acessível”, comenta Eduardo Zanuzzo, sócio gestor da unidade. Os cheesburgues variam de R$ 8,90 a R$ 20,90.

Boa, meninas!

Grupo feminino juvenil, categoria 12 a 18 anos, da equipe de ginástica acrobática da Associação Educacional Esportiva e Cultural, de Santo André, foi selecionado para participar da equipe transitória que vai representar o Brasil no Pan American, em Monterrey, no México, em novembro.

Olá, Canadá

Dicas sobre mercado de trabalho, imigração, além de estudos profissionalizantes serão oferecidos na ExpoCanada. A feira, que é gratuita, será montada no dia 24 no Blue Tree Towers All Suites, em Santo André. Consultores estarão disponíveis das 19h às 21h.

Na Semana...

Começa dia 17, terça-feira, e vai até dia 20, sexta, das 8h às 17h, a Exposição da Primavera, no Centro Cultural de Ribeirão Pires (Rua Dr. Yutaka Ishirara, 220)

Dia 17, terça-feira, às 19h, será realizada a inauguração da primeira loja da Experimento Intercâmbio Cultural, em São Caetano (Alameda Terracota, 185).

Dia 19, quinta-feira, às 18h, tem a palestra gratuita Lidere Sua Equipe Para Ter Melhores Resultados na Acisa (Av. XV de Novembro, 442), em Santo André.

Dia 21, sábado, às 11h, o Parque Ipiranguinha (Rua Cel.Seabra), em Santo André, sedia o 1º Festival do Morango do ABC. Além das comidas, tem apresentação. A entrada é gratuita.