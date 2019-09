Land Rover anuncia parcerias com Musto e Lego no lançamento do novo Defender

Da Redação



13/09/2019 | 16:18

Depois do lançamento na première mundial do Novo Defender, a Land Rover anunciou uma parceria com duas grandes marcas, sendo elas LEGO e Musto, que deve agradar ainda mais os fãs do modelo e os apreciadores de atividades ao ar livre.

Em parceria com a LEGO, o Novo Defender será colocado no mercado em versão miniatura, onde os clientes poderão montar seu próprio veículo por meio de 2.573 peças do brinquedo.

Já com a Musto, empresa de vestuário e acessórios voltadas aos esportes e atividades ao ar livre, a parceria com a Land Rover permitirá o lançamento da coleção Above and Beyond, inspirada no estilo de vida que a Land Rover proporciona.

Novas parcerias da Land Rover

Divulgação A miniaturo promete ser similar com o automóvel de verdade

Land Rover Defender da LEGO Technic

O novo LEGO Technic Land Rover Defender torna possível construir funções motoras avançadas de um ícone automotivo em casa. O modelo de 2.573 peças combina a criatividade da LEGO com a capacidade do novo Defender.

O veículo na versão LEGO Technic reproduz o novo Defender nos mínimos detalhes. O modelo inclui uma série de elementos e funções realistas, como calotas e partes autênticas da carroceria, tração nas quatro rodas com três diferenciais, suspensão totalmente independente, um guincho de trabalho e uma caixa de câmbio.

“Com cada elemento da LEGO, crianças podem construir qualquer coisa que forem capazes de imaginar. Eu estou particularmente animado com esse novo modelo – um trabalho realmente impressionante realizado pela nossa equipe de designers da LEGO”, ressaltou o diretor de marketing no Grupo LEGO, Niels Henrik.

O novo LEGO Technic Defender estará disponível para compra online a partir de outubro de 2019, ainda sem previsão para ser disponibilizado no mercado brasileiro.

Divulgação Os trajes da Musto prometem ter uma boa sintonia entre as marcas

Coleção Musto Aboye and Beyond

Inspirada pelo novo Defender, como durabilidade e capacidade, a coleção Above and Beyond traz roupas de performance e equipamentos técnicos para homens e mulheres e incorpora os 50 anos da Musto como líder mundial de roupas de performance.

A coleção oferece aos clientes inovações tecnológicas, como a jaqueta Welderd Thermo com antena refletora RECCO, integrada para ajudar equipes de resgate a encontrarem aventureiros perdidos em regiões de difícil acesso. A peça de roupa também inclui bolsos PrimaLoft Aerogel-lined, capazes de manter a bateria do celular carregada por mais tempo em condições extremas de clima.

A jaqueta híbrida Rodinia possui a tecnologia de zíper YKK Quickbusrst, que em questão de segundos transforma a peça de mangas compridas em um colete. Também possui isolamento PrimaLoft Black Eco – uma alternativa leve que não compromete o aquecimento, o conforto ou a flexibilidade.

“Criar roupas de performance técnica é expertise da Musto. A coleção Above and Beyond vai proporcionar aventuras de todos os tipos com a proteção exterior que vai permitir uma performance em sua capacidade máxima desde o interior, graças ao material tecnológico, durabilidade e conforto da gama”, explica o diretor executivo da Musto, Paul Stoneham.

A coleção, que também não tem previsão para ser distribuída no país, inclui frascos e garrafas resistentes, uma caneta desenvolvida para extremos e um cinto de atividades com a fivela ANSI COBRA e as correias ultra robustas, com capacidade de tração de 6.000 kg.

