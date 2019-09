Saiba quais são os benefícios da acupuntura para a saúde

13/09/2019 | 13:30



A acupuntura é uma antiga técnica de cura desenvolvida há milhares de anos dentro da medicina tradicional chinesa. Nessa concepção, uma doença é uma manifestação de desequilíbrio e as finas agulhas agiriam para readquirir a harmonia perdida. A terapia é um dos 29 procedimentos disponíveis à população no Sistema Único de Saúde (SUS).

Muitos estudos discorrem sobre os efeitos da acupuntura, desde a aplicação para recuperação motora, passando por dor crônica, dermatite atópica até intervenção após um acidente vascular cerebral.

A técnica chinesa se mostra eficaz para amenizar todos os tipos de estresse, enxaqueca, reduzir cólica e equilibrar o sono de crianças e é uma boa alternativa também como terapia complementar a fim de reduzir o consumo de medicamentos.

Para as mulheres, as sessões podem ser benéficas em diferentes momentos da vida. "Durante a adolescência, quando elas se encontram em plena transformação do organismo pelo amadurecimento e desenvolvimento hormonal, a acupuntura pode auxiliar nos fluxos menstruais irregulares", diz o ginecologista e obstetra Luciano Curuci, especialista em acupuntura e membro do Colégio Médico de Acupuntura de São Paulo (CMAeSP).

Durante a gestação, o médico afirma que a técnica melhora as náuseas e vômitos característicos em algumas mulheres no primeiro trimestre. "A dor lombar, que acompanha muitas gestantes durante todo o pré-natal e que se intensifica no terceiro trimestre, também tem um alívio muito grande com a aplicação de técnicas de acupuntura", diz.

O mecanismo de ação da acupuntura, porém, ainda não foi completamente elucidado, segundo Marcus Vinícius Ferreira, médico formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e especialista em acupuntura e medicina oriental. "Sabe-se que o estímulo dos pontos leva à produção de substâncias que teriam ação sobre receptores do sistema nervoso e que o resultado final seria a normalização das funções alteradas", explica. Além de promover relaxamento muscular, a técnica tem ação anti-inflamatória.