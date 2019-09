'Um guerreiro resiliente', diz Vanessa Gerbelli sobre pai que morreu de leucemia

12/09/2019 | 10:47



"Perdemos um grande homem. Um grande amigo. Um guerreiro resiliente, inteligente, articulado, humilde. Comilão, palhaço. Justo, muito justo", disse Vanessa Gerbelli em uma publicação nas redes sociais nesta terça-feira, 10. A atriz fez um texto emocionante no Instagram no qual lamenta a morte do pai. "Precioso nas suas dissertações. Um raciocínio e uma memória invejáveis. Apaixonado pela mamãe. Apaixonado pela sua casa, pelo Timão, pelo seu cachorro, que o deixou antes", afirmou.

Romeu Gerbelli tinha 76 anos. Há alguns meses lutava contra leucemia. Ele passou por um tratamento contra o câncer e precisaria de um transplante de medula óssea.

"A coisa mais marcante que costuma dizer, quando a gente perguntava sobre não ter conhecido sua mãe, que morreu em seu parto, era: 'Eu fui criado com muito amor por tias e primas. Nada me faltou e nunca, nunca chorei no escuro do meu quarto'. Eu choro, meu pai... eu choro. Obrigada por tudo", concluiu Vanessa.

O que é leucemia?

Leucemia é um tipo de câncer no sangue que acomete a medula óssea, onde são fabricadas as células sanguíneas. Quando uma delas não atinge a maturidade, sofre uma mutação genética que a transforma em células cancerosas. Elas acabam sendo maioria, substituindo as células saudáveis.