Fundação das Artes abre mostra com jovens artistas

Miriam Gimenes



12/09/2019 | 07:26



A Fundação das Artes de São Caetano (Rua Visconde de Inhaúma, 730) abre, no sábado, às 10h, a exposição Arte Ofício – Urbano, composta por obras de artistas jovens. A curadoria é de Valdo Rechelo.

Ao todo são dez artistas – Bruno Andrade, Bruno Novaes, Elton Hipólito, Gabriela Sturki, Joice Trujillo, Kadu Rocha, Phill e Regis Ribeiro (que passaram pelo curso de Artes Visuais da Fundação) e Alexandre Barasino e Rodrigo Acosta, formados pela antiga Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – que mostram em seus trabalhos a forma como se relacionam com o mundo e devolvem o estímulo vivenciado por meio da arte.

“É o que nos motiva a expor na Fundação das Artes a produção de jovens artistas que têm como hábito, no desenvolvimento de suas pesquisas, experimentar novos materiais e possibilidades de registrar suas vivências saindo do convencional e sendo coerentes com seu tempo”, afirma o curador.

As produções poderão ser visitadas até 3 de novembro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 21h, e aos sábados, das 9h às 17h. Mais informações em 4239-2020. A entrada é gratuita.