Gol anuncia novo serviço de stopover, em São Paulo

Redação



11/09/2019 | 15:18

Os clientes da Gol que tiverem voos com escala em um dos aeroportos de São Paulo (Congonhas, Guarulhos ou Viracopos) poderão fazer um stopover. É possível se planejar para ficar na cidade por até duas noites, sem custo adicional.

Novo serviço de stopover

Na prática, quem sair de Salvador (BA) com destino à Porto Alegre (RS), por exemplo, e tiver uma conexão em São Paulo, poderá desembarcar com as suas bagagens e ficar até duas noites no estado antes de seguir viagem para a capital gaúcha, sem custos.

“Esse produto aumenta o leque de serviços e traz ainda mais conveniência e benefícios aos clientes, que poderão aproveitar as possibilidades de turismo, cultura, lazer, compras e negócios que São Paulo tem a oferecer”, afirma Paulo Kakinoff, presidente da Gol. “Atualmente, uma média de 32 mil passageiros chegam diariamente ao estado de São Paulo, e a possibilidade de fazer essa parada adicional certamente será um grande atrativo, com duas viagens em um só bilhete”, conclui.

Por enquanto, os clientes podem adquirir os bilhetes com essa facilidade pelo site da Gol. Até o final do ano, a empresa abrirá a venda para os demais canais proprietários, como o aplicativo mobile VoeGOL e pelo programa de pequenas e médias empresas VoeBiz.

Pontos históricos no Brasil

Com o novo serviço de stopover da GOL, os viajantes podem conhecer os pontos históricos do Brasil e ainda se aventurar por São Paulo. Veja na galeria alguns dos lugares mais famosos espalhados pelo país.